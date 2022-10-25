В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
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Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Больше всего пользователей жалуются на невозможность отправки сообщений, также сообщается о проблемах в работе как приложения, так и десктопной версии мессенджера.
О сбое в работе WhatsApp сообщают пользователи из Северной Америки, стран Ближнего Востока и Европы, в том числе России и Украины.
В России также произошли сбои в работе Telegram.
Обновление: Официальный представитель WhatsApp заявил, что причины сбоев устранены.
WhatsApp, в отличие от Facebook и Instagram, также принадлежащих Meta, в России не заблокирован.