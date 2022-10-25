В аннексированном Херсоне пригрозили наказывать «по законам военного времени» за отказ принимать к оплате российские рубли 

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Заместитель главы администрации аннексированной Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в Херсоне зафиксированы случаи отказа принимать российские рубли в качестве оплаты за продукты питания.

«Барыги которые пытаются наживаться на ситуации будут обязательно привлечены к ответственности по законам военного времени», — написал Стремоусов в телеграме.

В Херсоне «многие „ждуны“, попытались поднять головы», заявил Стремоусов, добавив, что ситуация в городе «абсолютно контролируема» — «Херсон никто не сдает и сдавать не собирается».

Тех, кто не выполнит требования назначенной Россией администрации, написал он, ждет выдворение в Украину.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

В середине октября на фоне украинского контрнаступления назначенные Россией власти аннексированной Херсонской области объявили о «перемещении» жителей населенных пунктов на правом берегу Днепра на противоположенный берег. 22 октября жителей Херсона призвали немедленно покинуть город.

19 октября президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территориях аннексированных Херсонской и Запорожской областей, а также самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

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