Татьяна Филева покинула пост гендиректора S7 и уехала из России

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Совладелица S7 Group Татьяна Филева досрочно сложила полномочия генерального директора. Как сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании, с 21 октября гендиректором компании стал Дмитрий Куделькин, ранее занимавший пост первого заместителя гендиректора.

По словам собеседников РБК, Филева временно уехала из России. По их словам, у нее ранее были планы по получению образования за рубежом. В пресс-службе S7 Group причины, по которым Филева ушла с поста гендиректора, раскрывать не стали, отметив лишь, что как акционер она «продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга».

S7 Group — крупнейшая частная авиакомпания России. Татьяне Филевой принадлежит четверть S7 Group, половиной акций авиакомпании владеет ее отец Владислав Филев, еще четвертью — ее сестра Мария.

Должность гендиректора S7 Group Татьяна Филева занимала с октября 2021 года.