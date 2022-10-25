Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые после начала войны приехал в Киев

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В Украину поздним вечером 24 октября приехал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает Reuters. Это первый визит Штайнмайера в Киев после начала российского вторжения в Украину.

В заявлении, распространенном пресс-службой президента ФРГ, говорится, что в ходе визита Штайнмайер обсудит с властями Украины не только поставки вооружений, но и помощь в восстановлении пострадавшей во время войны инфраструктуры, в том числе энергетической системы и теплосетей, которое необходимо провести до наступления зимы.

«Мое послание народу Украины — вы можете рассчитывать на Германию», — заявил Штайнмайер.

Штайнмайер, ранее писали немецкие СМИ, планировал прибыть в Киев 20 октября, однако 18 октября, по их данным, отказался от поездки по соображениям безопасности. Сообщалось, что такое решение Штайнмайера тогда вызвало раздражение в Киеве, так как подготовка визита президента ФРГ заняла несколько недель.

Президент ФРГ собирался приехать в Украину еще в апреле, но украинские власти сочли его визит нежелательным из-за «проросийской позиции» Штайнмайера в прошлом. В Украине также упрекали власти Германии в том, что они не оказывают военную помощь в том же объеме, что другие страны ЕС и члены НАТО.

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