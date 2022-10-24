В аннексированном Херсоне объявили о создании территориальной обороны

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Назначенные Россией власти аннексированного Херсона заявили о формировании территориальной обороны.

«Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — сообщается в телеграм-канале администрации аннексированного региона.

В сообщении подчеркивается, что речь идет о мужчинах, которые остаются в городе по собственному желанию. Те же, кто хочет покинуть город, «могут выехать на левый берег Днепра в любой момент».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

19 октября президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территориях аннексированных Херсонской и Запорожской областей, а также самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Одновременно Путин подписал указ, предусматривающий, помимо прочего, создание в этих аннексированных регионах территориальной обороны и штабов территориальной обороны.

Назначенные Россией власти Херсонской области 18 октября объявили о «перемещении» жителей с правого берега Днепра на левый «из-за возросшей угрозы безопасности». 22 октября жителей Херсона призвали немедленно покинуть город. Эвакуация объявлена на фоне контрнаступления украинских войск.

Что происходит в Херсонской области

Жителей Херсона призвали «незамедлительно» уехать. На левый берег Днепра вывезли уже 25 тысяч человек ВСУ заявили, что «двигают линию фронта» в Херсонской области, Россия утверждает, что отбила все атаки

Что происходит в Херсонской области

Жителей Херсона призвали «незамедлительно» уехать. На левый берег Днепра вывезли уже 25 тысяч человек ВСУ заявили, что «двигают линию фронта» в Херсонской области, Россия утверждает, что отбила все атаки