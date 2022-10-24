Путин впервые соберет координационный совет по обеспечению нужд вооруженных сил

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Президент России Владимир Путин собирается 25 октября впервые провести заседание координационного совета по обеспечению нужд вооруженных сил, созданного при правительстве РФ. Путин примет участие по видеосвязи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

При этом первое заседание совета, как сообщает РИА Новости, прошло 24 октября. На нем премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет отвечать за поставку всех видов вооружений и военной техники, а вице-премьер Дмитрий Григоренко — курировать нормативно-правовые и финансовые вопросы.

21 октября президент подписал указ о том, что при правительстве создан «координационный совет по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов».

Согласно президентскому указу, совет создали, чтобы лучше координировать деятельность федеральных и региональных органов власти «в ходе проведения специальной военной операции». Также совет займется обеспечением войск военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами.

С 20 октября в приграничных областях России, а также в аннексированных Крыму и Севастополе начал действовать режим «среднего уровня реагирования», который среди прочего позволяет властям регионов временно переселять людей и ограничивать свободу передвижения. Одновременно с этим на аннексированных территориях Украины ввели военное положение.

Правка. Первоначально мы неверно сообщили, что первое заседание совета пройдет 25 октября. Это не так.

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