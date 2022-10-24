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Заместитель министра транспорта РФ Александр Суханов отправлен в отставку. В распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина сказано, что чиновник сам попросил освободить его от должности.

Отставку Суханова еще 20 октября анонсировало РБК. По данным источников издания, причиной увольнения Суханова стал взрыв на Крымском мосту, произошедший 8 октября. На своем посту Суханов курировал работу ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса» и отвечал за транспортную безопасность, в том числе Крымского моста.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, после чего на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. Повреждения получили два автомобильных пролета, по официальным данным, погибли четыре человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте, в его подготовке обвинили спецслужбы Украины. После взрыва на Крымском мосту президент РФ передал ФСБ полномочия по охране моста. До этого его защитой занималась Росгвардия.

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