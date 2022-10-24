Минобороны Великобритании: Украина сбивает все больше иранских дронов, используемых российскими войсками

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Минобороны Великобритании 24 октября посвятило свой ежедневный обзор беспилотникам иранского производства, которые Россия использует в войне в Украине.

В обзоре, в частности, говорится, что Украина все успешнее борется с этими дронами-камикадзе, которые развивают небольшую скорость, издают шум и летают на малых высотах, что делает одиночные беспилотники легкой мишенью для обычных средств ПВО.

Минобороны Великобритании ссылается, в частности, на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сообщавшего, что перехватить удается до 85% атак с применением беспилотников.

Россия, считают в Минобороны Великобритании, вероятно, использует иранские беспилотники в качестве замены высокоточного оружия дальнего радиуса действия, которого у нее становится все меньше.

Оценки Минобороны Великобритании несколько расходятся с данными о сбитых беспилотниках, которые руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил в интервью «Украинской правде», опубликованном 24 октября. По его словам, до цели доходят 30% дронов, запущенных российскими войсками.

Буданов также рассказал, что, по данным украинской разведки, Россия закупила в Иране 1700 дронов. Две партии дронов, каждая по 300 штук, уже получены. Сейчас, по словам Буданова, используется вторая партия.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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В Украине и странах Запада уверены, что российские войска используют закупленные в Иране дроны-камикадзе «Шахед-136», которые в России получили название «Герань-2». Иран и Россия официально это отрицают. Евросоюз и Великобритании ввели санкции в отношении производителя дронов и иранских военных, которые, по их данным, участвовали в заключении сделки с Россией и обучении российских военных работе с дронами.

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