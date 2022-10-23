В Перми на пороховом заводе произошел пожар. Погибли три человека

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

По меньшей мере три человека погибли из-за пожара, произошедшего на территории Пермского порохового завода на окраине Перми, сообщает издание Properm.ru, ссылаясь на единую дежурную диспетчерскую службу города. Ранее сообщалось о двух погибших. При этом ТАСС сообщает, что один пострадавший госпитализирован.

Возгорание произошло вечером 22 октября в помещении производства «Пластмассы», площадь пожара составила 20 квадратных метров, рассказали в диспетчерской службе.

После возгорания, как сообщили очевидцы в местных пабликах, произошел взрыв. «Под завалами четыре человека. Работают МЧС и скорая помощь», — сообщил паблик «ЧП и ДТП. Чрезвычайное происшествие. Пермь». В МЧС не смогли подтвердить эту информацию. Издание 59.ru сообщило, что местные жители также не слышали звуков взрыва.

Пермский пороховой завод, как сказано на его сайте, среди прочего выпускает заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», а также заряды двигателей ракет класса «воздух-воздух».

Уточнение. В материал добавлена информация о количестве погибших.