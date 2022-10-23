Умер создатель Red Bull Дитрих Матешиц

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Основатель компании по выпуску энергетических напитков Red Bull и владелец одноименной команды «Формулы-1» австрийский миллиардер Дитрих Матешиц умер в возрасте 78 лет. Об этом руководитель гоночной команды Red Bull Кристиан Хорнер сообщил перед квалификацией Гран-при США в Остине, пишет Reuters.

dpa picture alliance / Alamy / Vida Press

Дитрих Матешиц и инвестор из Таиланда Чалео Ювидья в 1982 году основали компанию Red Bull после того, как австрийский бизнесмен попробовал в Таиланде тонизирующий напиток на основе кофеина и таурина. Матешиц несколько лет дорабатывал формулу напитка, в 1987 году его начали продавать в Австрии. В 2021 году компания продала около 10 миллиардов банок своего напитка в 172 странах мира.

С развитием компании Матешиц значительно расширил инвестиции в спорт, особенно в автогонки и экстремальные виды спорта. В 2004 году Матешиц купил у компании Ford гоночную команду Jaguar и создал на ее основе Red Bull Racing — гоночную команду, которая в 2010–2013 годах четыре раза выигрывала кубок конструкторов в «Формуле-1», а ее гонщик Себастьян Феттель четыре раза становился чемпионом. Также компания Red Bull владеет футбольными и хоккейными командами в разных странах.

Forbes оценивал состояние Дитриха Матешица более чем в 20 миллиардов долларов.