В Новой Зеландии приняли закон о «понятном» языке государственных документов

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Парламент Новой Зеландии принял в третьем чтении закон о «понятном» языке бюрократии, который призван сократить использование сложного юридического языка во всех официальных государственных документах. Об этом сообщает Radio New Zealand.

«Значительная часть информации, которую мы получаем от правительственных ведомств, использует сложный язык, узкоспециальную лексику и необязательные акронимы. Этот закон упростит для новозеландцев взаимодействие с государственными службами <…> Люди имеют право понимать, чего от них требует правительство, какие у них есть права, и знать, чего они могут требовать от правительства», — заявила член парламента Рэйчел Бояк.

Авторы законопроекта объясняют его положения «здравым смыслом» и заявляют, что «простой» язык сделает бюрократические процедуры более доступными, в частности, для людей с невысоким уровнем образования и тех, для кого английский язык не является родным.

Тем не менее, у закона есть противники. По мнению парламентария Симеона Брауна, новый закон приведет лишь к созданию дополнительной бюрократии. «Полиция простого языка! Вот кем они станут. Полицейскими с блокнотиками и маленькими белыми халатами, бегающими вокруг и заглядывающими через плечо всем государственным служащим, проверяя, не пишут ли они слова длиннее одного слога», — цитирует его слова The Guardian.

Закон был принят с незначительным перевесом голосов — 65 против 55. Теперь его должен утвердить король Карл III, глава Содружества наций, в которое входит Новая Зеландия.

Новозеландский закон о «понятном» языке основывается на аналогичном американском законе, который был принят в 2010 году во время президентства Барака Обамы. «Закон о простом письме» установил, что федеральные агентства должны писать «четкие правительственные сообщения, которые общественность может понять и использовать».