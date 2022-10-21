Uniqlo начала сокращать сеть своих магазинов в России

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Японский ретейлер одежды Uniqlo уведомил персонал компании, что отдельные магазины в России, приостановившие работу в марте 2022 года, будут полностью закрыты, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Один из сотрудников Uniqlo рассказал, что в некоторые магазины вызвали менеджеров, чтобы убрать с витрин товары и подготовить их к вывозу. Источник не смог уточнить, сколько магазинов затронет сокращение.

О том, что Uniqlo собирается полностью закрыть часть точек в России, изданию также сообщили два консультанта на рынке торговой недвижимости. Пока сокращения идут в регионах, сообщила руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. Она предположила, что компания перевезет запасы товаров на хранение во флагманские магазины. В Uniqlo не ответили на запрос журналистов.

10 марта, вскоре после российского вторжения в Украину, японская компания Fast Retailing, владеющая брендом Uniqlo, объявила, что приостанавливает свою деятельность в России «из-за ряда трудностей». В марте у компании было 50 магазинов в России, в том числе 29 за пределами Москвы. На конец сентября у компании осталось 48 магазинов.

В октябре товары Uniqlo стали продавать на сайтах российских онлайн-магазинов CDEK.Shopping, Ozon и Lamoda. В пресс-службе СДЭК говорили, что завозят товары Uniqlo из Польши.

По оценке исследователей из Йельского университета, с начала войны в Украине более тысячи иностранных компаний объявили об уходе из России или ограничении деятельности в стране.