Соратники Навального внесли Алексея Венедиктова в список «коррупционеров и разжигателей войны»

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Соратники политика Алексея Навального опубликовали обновленный список «коррупционеров и разжигателей войны» — в него внесли бывшего главного редактора «Эха Москвы» и главу общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве .

Венедиктова обвиняют в фальсификации итогов электронного голосования на выборах в Госдуму в 2021 году. «В результате фальсификации были полностью изменены общие итоги голосования во всех избирательных округах, что привело к победе провластных кандидатов, которые потерпели поражение по итогам голосования на обычных избирательных участках», — сообщается на сайте .

Помимо журналиста в список включили еще десять человек. Среди них представители избирательных комиссий, сотрудники администрации президента РФ и руководители авиакомпаний «Ямал» и «Айфлай», которые, по данным соратников Навального, предоставляют свои самолеты для транспортировки военнослужащих в зону боевых действий.

Сам Венедиктов отреагировал на новость о своем включении в список «коррупционеров и разжигателей войны» фразой: «Придется расширить плашку», имея в виду, что эти данные можно дописывать к статусу об «иноагенте», которым его объявил Минюст РФ в апреле 2022 года.

Алексей Венедиктов — инициатор и сторонник электронного голосования в России. По словам журналиста, в 2019 году именно по его инициативе была создана техническая рабочая группа для разработки программного кода к электронному голосованию. В 2021 году во время выборов в Госдуму Венедиктов занимал пост председателя общественного штаба по наблюдению за выборами. После оглашения результатов голосования, которые не признали КПРФ и «Яблоко», Венедиктов выступал против отмены результатов и настаивал на том, что «система электронного голосования была честной, прозрачной, надежной».

В списке «коррупционеров и разжигателей войны», составляемом соратниками Навального, перечислены уже больше шести тысяч человек. Фигуранты поделены на несколько категорий: «разжигатели войны», «организаторы войны», «пропагандисты», «коррупционеры», «публичные сторонники Путина», «ключевые чиновники» и так далее. Соратники Навального также подготовили приоритетный список «Топ-200 разжигателей войны». Введение санкций против фигурантов этого списка в сентябре одобрили в палате представителей США.

Подробнее о санкционных списках

Кто и как составляет санкционные списки? А расследования журналистов и соратников Навального на них влияют? Или все решают власти США? Рассказывает юрист Павел Ивлев — один из авторов «списка Магнитского»

Подробнее о санкционных списках

Кто и как составляет санкционные списки? А расследования журналистов и соратников Навального на них влияют? Или все решают власти США? Рассказывает юрист Павел Ивлев — один из авторов «списка Магнитского»