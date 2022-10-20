В правительстве пообещали к 2023 году подключить все военкоматы к интернету. А подключение школ к Wi-Fi приостановили

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что военные комиссариаты в регионах России будут окончательно подключены к интернету в 2023 году.

«В следующем году мы завершаем подключение всех военных комиссариатов. Эта программа реализуется с 2019 года. И в следующем году все военные комиссариаты будут подключены к сети Минобороны и к защищенному интернету», — сказал Шадаев на заседании комитета Госдумы по бюджетной политике (трансляция шла на сайте парламента).

Министр также добавил, что ведомство «вынужденно» приостанавливает программу подключения Wi-Fi в российских школах. «У нас сейчас уже почти девять тысяч школ подключены к Wi-Fi полноценно. Во всех классах есть интернет. Мы договорились с (министром просвещения РФ Сергеем) Кравцовым, что посмотрим на практику использования, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса», — сообщил Шадаев.

В 2019 году правительство РФ утвердило концепцию подключения к интернету более 100 тысяч социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений, пожарных частей, отделов полиции и военных комиссариатов. На эти цели, как отмечало издание CNews, власти России планировали потратить более 12 миллиардов рублей.

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству, чтобы все общеобразовательные организации страны подключили к высокоскоростному интернету до конца 2021 года.