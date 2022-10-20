Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании

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Лиз Трасс объявила об уходе с поста главы правительства Великобритании, сообщает BBC News.

Трасс сообщила королю Карлу, что уходит с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, поста премьер-министра страны. Об этом она заявила, выступая перед журналистами возле своей резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне.

Трасс сказала, что стала премьером в период «большой экономической и международной нестабильности». «Я признаю, учитывая сложившуюся ситуацию, что не могу выполнить мандат, на основании которого я была избрана Консервативной партией», — заявила она.

Трасс возглавила Консервативную партию и кабинет министров Великобритании 6 сентября. Она останется на своем посту, пока не будет выбран преемник. По словам Трасс, выборы нового лидера партии пройдут на следующей неделе.

Как отметил ведущий политический обозреватель BBC News Ник Эрдли, это самая быстрая смена власти в истории современной Великобритании. «Беспрецедентная ситуация, беспрецедентно короткий срок пребывания на посту премьер-министра и беспрецедентный кризис в британской политике», — заявил он.

После вступления в должность премьер-министра Лиз Трасс подверглась критике из-за своих налоговых инициатив, сменила министра финансов и в итоге отказалась от заявленных реформ финансовой системы.

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