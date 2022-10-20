Кадыров заявил, что трое его несовершеннолетних сыновей участвовали в бою в Украине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что трое его сыновей, самому младшему из которых 14 лет, а старшему 16 лет, посетили линию фронта в Украине.

« пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам», — заявил Кадыров в своем телеграм-канале. По словам главы Чечни, его сыновья обратились к «чеченоговорящим шайтанам», которые воюют на стороне Украины, и предложили им выйти на передовую.

3 октября Кадыров заявил, что отправит своих несовершеннолетних детей на передовую в Украине. «Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую», — говорил глава Чечни. Он отметил, что его дети прошли военную подготовку «чуть ли не с малых лет».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.

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