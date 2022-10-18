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Граждане России стали чаще приобретать поддельные удостоверения сотрудников силовых структур и другие документы, подтверждающие наличие воинских званий. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на специалистов в области кибербезопасности, подобные предложения массово появляются в даркнете и телеграм-каналах с начала мобилизации в России.

Стоимость подделки составляет от 30 тысяч до 1,5 миллиона рублей в зависимости от качества документа и необходимости внесения данных в официальные базы, сообщил журналистам глава компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

«Пока речь идет о документах, которые, как считают покупатели, могут позволить их владельцу устроиться в относительно безопасных зонах в случае мобилизации или вовсе получить отсрочку от службы», — рассказал он, добавив, что предложения пользуются спросом, который будет только расти в случае ухудшения экономической и социальной ситуации.

Эксперты, опрошенные изданием, предупредили, что подобные схемы грозят покупателям уголовной ответственностью и являются заведомо мошенническими, поскольку «подделать офицерские звания и другие документы без, например, командиров частей невозможно».

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