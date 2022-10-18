Обвинение потребовало пять лет колонии для акциониста Павла Крисевича за имитацию самоубийства на Красной площади

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Прокурор запросил пять лет лишения свободы для акциониста Павла Крисевича, обвиняемого в хулиганстве из-за политического перформанса на Красной площади в июне 2021 года. Об этом, как сообщает правозащитник Павел Чиков, гособвинитель объявил 18 октября в ходе прений в Тверском районном суде Москвы.

Павла Крисевича задержали 11 июня на Красной площади, когда он дважды выстрелил в воздух холостыми патронами из пистолета Макарова, а затем сымитировал самоубийство, «выстрелив» себе в голову. Таким образом он, по собственным словам, стремился выразить протест против ущемления свободы выражения мнения в России, а также произвел «устранение собственного страха». Перед тем как выстрелить активист выкрикнул: «Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы».

В отношении акциониста завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия, группой лиц по предварительному сговору). Она предусматривает наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет. С 13 июня Крисевич находится в СИЗО.

Вместе с акционистом была задержана корреспондентка издания Sota Ника Самусик, снимавшая перформанс. Она проходила по делу в статусе подозреваемой. Журналистка провела двое суток в изоляторе временного содержания, но затем суд не стал назначать ей меру пресечения и отпустил из-под стражи.

До акции на Красной площади Павел Крисевич также провел перформанс у здания ФСБ на Лубянке в ноябре 2020 года — тогда его распяли на кресте в образе Иисуса Христа и подожгли, бросая в огонь тома уголовных дел. За эту акцию он получил 15 суток административного ареста. Вслед за этим активиста отчислили с экономического факультета Российского университета дружбы народов.

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