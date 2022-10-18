Apple представила десятое поколение планшетов iPad

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Компания Apple представила линейку планшетов iPad и iPad Pro десятого поколения.

Обычный iPad получил дисплей 10,9 дюйма, зарядку USB-C, которая заменила порт Lightning и процессор A14 Bionic — такой же, как в iPhone 12; он на 20% быстрее, чем чип в предыдущей линейке iPad.

Новый iPad Pro будет выпускаться с экранами двух размеров — 11 и 12,9 дюйма. Процессоры M2, обещает Apple, будут работать на 15% быстрее, чем в моделях прошлого поколения.

Цена на новые устройства начинается от 449 долларов для iPad и 799 для iPad Pro, их продажи начнутся с 26 октября.

Также Apple представила новую версию приставки Apple TV 4K. Она будет продаваться по цене в 149 долларов.

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