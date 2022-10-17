«Справедливая Россия» внесла в Думу законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для депутатов

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Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, отменяющий отсрочку от мобилизации для сенаторов Совета Федерации и депутатов Думы. Об этом сообщил Сергей Миронов.

Законопроект также предлагает призывать по мобилизации в первую очередь людей, которые работают в силовых ведомствах — Росгвардии, ФСБ, СВР, военной прокуратуре, СК.

Помимо этого в документе предлагается предоставлять отсрочку гражданам, занятым постоянным уходом за близкими родственниками, а также опекунам несовершеннолетних родных братьев или сестер.

После начала мобилизации в «Единой России» сообщали, что четыре депутата Думы от партии попросили отправить их на войну. Среди них был Виталий Милонов — уже через несколько дней в СМИ распространились фото и видео, где он стреляет из противотанковой пушки в Горловке. В середине октября Милонова заметили в Петербурге — он заявил, что приехал, чтобы переоформить документы добровольца.