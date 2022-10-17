Путин подписал указ о двойной зарплате для чиновников, которых отправляют на аннексированные территории Украины

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому чиновники, командированные на аннексированные территории Украины, будут получать зарплату в двойном размере, а также суточные в размере восьми с половиной тысяч рублей.

Кроме этого, в указе предусмотрена выплата «безотчетных сумм» для возмещения дополнительных расходов, связанных с командировками. Указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту указа, он напрямую касается граждан, занимающих государственные должности, федеральных госслужащих, а также работников федеральных госорганов, не являющихся госслужащими.

Для работников учреждений, подведомственных федеральным госорганам, а также для сотрудников организаций, принимающих непосредственное участие в работах по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры на аннексированных территориях, правительство России должно будет установить аналогичные условия командировок.

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 2022 года.

До формальной аннексии украинских территорий зарплаты чиновников, которых отправляли на эти территории, регулировались постановлением правительства России. Это постановление также предусматривало двукратный размер оплаты. «Безотчетные суммы» для компенсации расходов в нем тоже упоминались.

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