Германия осложнила выдачу шенгенских виз россиянам. Она стала требовать выписку из нероссийского банка

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Граждане России, подающие документы на получение шенгенской визы в Германии, должны предоставить в качестве финансовой гарантии выписку из банка, работающего в странах Евросоюза. Об этом сообщается на сайте VisaMetric, единственного визового центра, аккредитованного представительствами Германии в России.

«К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах ЕС», — говорится в списке документов, необходимых для получения туристической визы (.pdf).

Выписка также нужна, если документы на визу подают для частного или делового визита, поездки на лечение или участия в культурном, научном или спортивном мероприятии.

Телеграм-канал «Ну че, народ, погнали!», который первым обратил внимание на обновленный список документов для немецкой визы, допустил, что визовый центр сможет принять выписки банков Турции, Киргизии и других стран, «однако соответствующие уточнения не обнаружены».

В сентябре Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. После этого визовый центр Германии в России помимо прочих документов стал требовать от россиян страховку, «оформленную только в ЕС».

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