Футболист Карим Бензема выиграл «Золотой мяч»

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Нападающий и капитан испанского «Реала», игрок сборной Франции по футболу Карим Бензема получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года по версии еженедельника France Football. Это первая подобная награда в карьере 34-летнего спортсмена.

В минувшем сезоне, как напоминает Sports.ru, Карим Бензема вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов (в пятый раз в карьере), а также стал чемпионом Испании (в четвертый раз).

«Золотой мяч» вручается с 1956 года. С 2008 года награду за редким исключением традиционно получали два футболиста — Лионель Месси и Криштиану Роналду. У Месси «Золотых мячей» семь (последний — за 2021 год), у Роналду — пять. В 2018 году награду получил полузащитник «Реала», игрок сборной Хорватии Лука Модрич. В 2020 году «Золотой мяч» не вручали из-за ковида.