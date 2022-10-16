Умер первый председатель ВГТРК Олег Попцов

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Первый председатель ВГТРК Олег Попцов умер в возрасте 88 лет. О его смерти сообщил телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов.

Олег Попцов занимал руководящий пост в ВГТРК с момента основания телерадиокомпании в 1990 году по 1996 год; он был уволен перед началом президентской кампании.

Попцов связывал негативное отношение к себе в Кремле в том числе со своей отрицательной позицией по поводу войны в Чечне. В день увольнения его президент России Борис Ельцин сказал, что «подает [информацию] нормально», а на — «все время чернуха». «У Попцова трупы здесь, трупы там», — цитировал Ельцина «Коммерсант».

С 2000-го по 2005 год Попцов был гендиректором «ТВ Центра». Позже он стал советником гендиректора ВГТРК Олега Добродеева; в 2019 году в интервью «Московскому комсомольцу» он рассказывал, что встречается с ведущими ВГТРК Сергеем Брилевым, Дмитрием Киселевым и Евгением Поповым и «разбирает их работы».