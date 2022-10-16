Губернатор Брянской области: среди погибших на полигоне под Белгородом не было мобилизованных из этого региона

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что среди погибших в результате нет мобилизованных из этого региона.

Хочу заверить родных и близких мобилизованных брянцев: военный комиссар Брянской области постоянно находится на связи с частями, куда мобилизованы наши ребята, а вся информация, появляющаяся в неофициальных источниках, нуждается в тщательной проверке, в том числе и правоохранительными органами.

То, что среди убитых или раненых могут быть жители Брянской области, следовало из слов источника издания Sota, который, как сообщалось, был свидетелем массового убийства. В то же время издание не утверждало, что пострадали мобилизованные.

Минобороны РФ не уточняло, из каких регионов были погибшие и пострадавшие. В сообщении ведомства также уточнялось, что в учениях участвовали не мобилизованные, а добровольцы.

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