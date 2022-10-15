Власти Москвы потребовали от владельцев гостиниц и хостелов передавать данные о постояльцах-мужчинах

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Глава управы района Филевский парк потребовал от гостиниц и хостелов Москвы предоставить информацию о постояльцах-мужчинах в возрасте от 18 до 55 лет. Фотографию документа опубликовал адвокат и депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

В тексте документа говорится, что данные о постояльцах собираются «в целях выявления граждан, не исполняющих воинскую обязанность». Информация — полное имя, год рождения, паспортные данные и адрес регистрации постояльцев — требовали предоставить до 12 октября.

Также Ступин опубликовал фотографию удостоверения посыльного из военкомата Тверского района Москвы, где сообщается, что должностные лица компаний и граждане должны «оказывать помощь посыльному в своевременном выполнении возложенных на него обязанностей по мобилизации». За препятствование работе посыльного военкомат пригрозил ответственностью «в соответствии с законодательством РФ».

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования

Ранее СМИ сообщали о полицейских рейдах по хостелам и отелям Москвы. писала, что 8 октября полиция оцепила хостел Travel Inn и начала проверять документы у постояльцев.

14 октября «Холод» и «Верстка» сообщили, что в военкомате Даниловского района Москвы сутки удерживали как минимум 12 мужчин, которых привезли туда из столичных хостелов. Трое из задержанных оказались жителями Башкортостана. Позднее их отпустили из военкомата, но поручили вернуться через два дня, сообщил «Холод». Что стало из другими мужчинами, которых доставили в военкомат, не уточнялось.

как не попасть на войну

Объясняем еще раз (и максимально понятно), как не попасть на войну. Отправьте эту инструкцию «Медузы» своим близким и друзьям в России

как не попасть на войну

Объясняем еще раз (и максимально понятно), как не попасть на войну. Отправьте эту инструкцию «Медузы» своим близким и друзьям в России