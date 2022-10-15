Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уволила министра финансов Квази Квартенга, который считался ее ключевым соратником. Об этом пишет «Би-би-си».

Квартенг пробыл министром финансов всего 38 дней. Он стал вторым человеком с самым коротким сроком службы на этом посту, уступив лишь Иэну Маклауду, который умер через 30 дней после назначения в 1970 году.

На место Квартенга назначен Джереми Хант, ранее занимавший посты министра иностранных дел и здравоохранения в британском правительстве.

Кроме того, Трасс отказалась от плана заморозить налог на прибыль предприятий. Он будет повышен с 19% до 25% в апреле 2023 года, что принесет бюджету дополнительные 18 миллиардов фунтов, передает Reuters.

Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании в начале сентября, сменив на этом посту Бориса Джонсона. Квази Квартенг как ее министр финансов представил план масштабного снижения налогов, пообещав компенсировать снижение бюджетных доходов новыми заимствованиями.

Эти идеи вызвал недоверие у экономистов, привели к уменьшению спроса на государственные долговые бумаги и снижению курса фунта. На фоне критики и реакции рынков Трасс ранее уже отказались от одной из предлагаемых мер — снижения подоходного налога для самых высокооплачиваемых граждан.

Подробнее о Лиз Трасс

Новым премьером Великобритании стала Лиз Трасс. Вот что о ней нужно знать Да, про сходства с Маргарет Тэтчер тоже расскажем

Подробнее о Лиз Трасс

Новым премьером Великобритании стала Лиз Трасс. Вот что о ней нужно знать Да, про сходства с Маргарет Тэтчер тоже расскажем