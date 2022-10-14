Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Британский комик и актер Робби Колтрейн умер в возрасте 72 лет. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на агентство WME, представлявшее интересы актера.

Andrew Parsons / PA Images / Scanpix / LETA

Колтрейн родился в Шотландии. Он начинал карьеру с комедийных шоу, после чего стал получать роли в большом кино. В частности, он сыграл в картинах «Монахини в бегах», «Мона Лиза», а также в двух фильмах бондианы — «Золотой глаз» и «И целого мира мало».

Наиболее известной ролью Колтрейна стали роль Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. Актер сыграл во всех восьми картинах этой серии.