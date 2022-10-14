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Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере»

Источник: The Hollywood Reporter

Британский комик и актер Робби Колтрейн умер в возрасте 72 лет. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на агентство WME, представлявшее интересы актера.

Andrew Parsons / PA Images / Scanpix / LETA

Колтрейн родился в Шотландии. Он начинал карьеру с комедийных шоу, после чего стал получать роли в большом кино. В частности, он сыграл в картинах «Монахини в бегах», «Мона Лиза», а также в двух фильмах бондианы — «Золотой глаз» и «И целого мира мало».

Наиболее известной ролью Колтрейна стали роль Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. Актер сыграл во всех восьми картинах этой серии.