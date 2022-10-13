Трампу выдали повестку на слушания по делу о штурме Капитолия

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Специальный комитет по расследованию в 2021 году решил вызвать 45-го президента США Дональда Трампа на слушания по этому делу.

Как сообщает Reuters, семь демократов и двое республиканцев, входящих в комитет, единогласно проголосовали за то, чтобы выдать Трампу повестку. Члены комитета хотят, чтобы бывший президент предоставил некоторые документы и дал под присягой показания о событиях 6 января 2021 года.

«Он единственный человек, который находится в центре истории о том, что случилось 6 января. Поэтому мы хотим услышать его», — сказал председатель комитета демократ Бенни Томпсон.

Законодательство США рассматривает отказ выполнить требования, изложенные в повестке конгресса, как правонарушение. За это предусмотрено тюремное заключение на срок от одного месяца до одного года.

Комитет по расследованию событий 6 января 2021 года начал свою работу в июне 2022 года. С тех пор члены комитета допросили больше тысячи свидетелей.

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