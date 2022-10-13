«Дом Татьяны Голиковой», обнаруженный соратниками Навального, выставили на продажу за 10 миллионов евро

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Дом в Португалии, который в расследовании команды Алексея Навального приписали семье вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, выставили на продажу за десять миллионов евро. В фильме-расследовании соратников оппозиционера его оценивали в 1,2 миллиона евро.

«Оказалось, что мы преступно занизили его стоимость — в восемь с лишним раз!», — так прокомментировал ситуацию Георгий Албуров.

Расследование, опубликованное 6 октября на канале Алексея Навального, за неделю посмотрели более трех миллионов раз. В фильме рассказывается о многочисленных дорогих объектах недвижимости в России и за рубежом, приписываемых семье Татьяны Голиковой, включая гольф-клубы, виллы в Испании и Португалии, отели во Франции. Также в расследовании утверждается, что семье вице-премьера РФ принадлежит частный авиалайнер. Общую сумму активов семьи соратники Навального оценили в 50 миллиардов рублей.

Еще одно расследование соратников Навального

Команда Навального и «Проект» рассказали о дворцах главы «Газпрома» Алексея Миллера. У него насчитали недвижимости на 43 миллиарда рублей

Еще одно расследование соратников Навального

Команда Навального и «Проект» рассказали о дворцах главы «Газпрома» Алексея Миллера. У него насчитали недвижимости на 43 миллиарда рублей