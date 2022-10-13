Бастрыкин заявил, что в России удерживают 400 бойцов «Азова». Командир полка сообщал о 700 бойцах в российском плену

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании в Мелитополе сообщил, что с конца сентября в Россию были доставлены 402 бойца украинского . По его словам, пленных разместили в «специализированных учреждениях» на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.

6 октября исполняющий обязанности командира полка «Азов» Никита Надточий заявлял на пресс-конференции, что в российском плену находятся около двух с половиной тысяч украинских военнослужащих из Мариуполя, среди которых примерно 700 «азовцев».

С тех пор состоялось два обмена пленными: 11 октября Украина вернула 32 военнослужащих, а 13 октября — еще 20 человек. В обоих случаях среди пленных не было бойцов «Азова».

Вечером 21 сентября состоялся крупнейший обмен военнопленными между Россией и Украиной. Тогда из российского плена были освобождены 215 человек, включая пятерых командиров и 108 бойцов «Азова». Взамен Украина передала 55 российских военнослужащих и «кума Путина» .

Как выглядят бойцы «Азова» после российского плена

Боец «Азова» Дмитрий Козацкий сделал знаменитые снимки защитников Мариуполя (прямо во время осады «Азовстали»). Вот как он выглядит после освобождения из плена Двести двадцать третий день войны. Фотографии

Как выглядят бойцы «Азова» после российского плена

Боец «Азова» Дмитрий Козацкий сделал знаменитые снимки защитников Мариуполя (прямо во время осады «Азовстали»). Вот как он выглядит после освобождения из плена Двести двадцать третий день войны. Фотографии