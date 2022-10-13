Бастрыкин заявил, что в России удерживают 400 бойцов «Азова». Командир полка сообщал о 700 бойцах в российском плену
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании в Мелитополе сообщил, что с конца сентября в Россию были доставлены 402 бойца украинского полка «Азов». По его словам, пленных разместили в «специализированных учреждениях» на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.
6 октября исполняющий обязанности командира полка «Азов» Никита Надточий заявлял на пресс-конференции, что в российском плену находятся около двух с половиной тысяч украинских военнослужащих из Мариуполя, среди которых примерно 700 «азовцев».
С тех пор состоялось два обмена пленными: 11 октября Украина вернула 32 военнослужащих, а 13 октября — еще 20 человек. В обоих случаях среди пленных не было бойцов «Азова».
Вечером 21 сентября состоялся крупнейший обмен военнопленными между Россией и Украиной. Тогда из российского плена были освобождены 215 человек, включая пятерых командиров и 108 бойцов «Азова». Взамен Украина передала 55 российских военнослужащих и «кума Путина» Виктора Медведчука.