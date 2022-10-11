Запорожье обстреляли четвертый раз за неделю. Погиб один человек

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Российские войска нанесли в ночь на 11 октября ракетный удар по Запорожью, сообщает глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, целями ударов стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Обновлено. Старух сообщил об одном погибшем в результате обстрела. По данным чиновника, удар был нанесен по гражданским объектам 12 ракетами С-300.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев заявил, что в результате обстрела повреждены школа, больница и жилые дома. Он опубликовал в телеграме фотографии последствий ракетного удара.

Представитель оккупационных властей части аннексированной Запорожской области Владимир Рогов заявил, что утром 11 октября в Запорожье произошли не менее 16 взрывов, в нескольких районах возник пожар и наблюдаются перебои с электричеством.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

За последнюю неделю город подвергся уже четвертому массированному ракетному обстрелу. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что всего с 3 октября в результате ударов по Запорожью погибли как минимум 43 человека.

10 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по городам Украины. Как утверждалось, целью атаки были объекты обороны, энергетики и связи, но под обстрел попали и гражданские объекты. Владимир Путин назвал обстрел городов Украины ответом на взрыв, произошедший 8 октября на Крымском мосту.

Согласно последним данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, обесточенными после атаки остаются 300 населенных пунктов страны. В более 3500 населенных пунктов электроснабжение уже восстановлено. Погибли 19 человек и еще 105 получили ранения.

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