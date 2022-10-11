Умерла исполнительница главной роли в сериале «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери

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В США умерла актриса Анджела Лэнсбери. Об этом сообщила ее семья.

Лэнсбери было 96 лет, она умерла за пять дней до своего 97-го дня рождения в окружении детей и внуков, говорится в сообщении. Причины ее смерти не уточняются.

Лэнсбери более всего известна как исполнительница главной роли в детективном сериале «Она написала убийство», который выходил с 1984 по 1996 год. За эту роль Лэнсбери получила четыре «Золотых глобуса» и 12 раз была номинирована на «Эмми».

Среди других известных фильмов, где играла Лэнсбери — «Портрет Дориана Грея», «Маньчжурский кандидат», «Газовый свет». За эти три роли она номинировалась на «Оскар»; в 2014 году она получила почетный «Оскар» за вклад в кинематограф.

Лэнсбери также известна как актриса театра и мюзиклов, она пять раз получала высшую американскую театральную премию «Тони».