Путин продлил действие продуктового эмбарго до конца 2023 года
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Запрет на импорт в Россию ряда продуктов продлен до 31 декабря 2023 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Речь идет о так называемом продуктовом эмбарго, которое Россия ввела в августе 2014 года. Запрет на ввоз в страну отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия, как заявляли власти РФ, был введен в ответ на санкции, принятые после аннексии Крыма и участия России в конфликте на юге Украины.
После начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года Евросоюз, США, Великобритания и присоединившиеся к ним страны ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций. Власти РФ, в свою очередь, объявили о ряде ограничений в отношении «недружественных стран». Несколько сотен иностранных компаний, работавших на российском рынке, объявили об уходе из РФ или о приостановке деятельности на неопределенный срок.