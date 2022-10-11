NASA объявило об успехе эксперимента по изменению орбиты астероида путем столкновения с зондом

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Орбита астероида Диморф изменилась после рукотворного столкновения с зондом DART, как и предполагалось в рамках миссии. Об этом заявили в NASA.

Наблюдения, проведенные после столкновения, показали, что орбитальный период вращения Диморфа вокруг более крупного астероида Дидим сократился на 32 минуты — с 11 часов 55 минут до 11 часов 23 минут. Помимо этого изменилось взаимное положение двух астероидов.

Миссия DART стала первой в истории, направленной на изменение траектории небесного тела. Предполагается, что такая технология в будущем может быть использована, чтобы предотвратить столкновение какого-либо астероида с Землей.

Сейчас Диморф и Дидим находятся на расстоянии примерно в 11 миллионов километров от Земли. В NASA подчеркивали, что эти астероиды в любом случае не представляют для Земли никакой опасности.

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