Перейти к материалам

На Госуслугах появилась возможность подать заявление на развод

Источник: Минцифры РФ

На портале Госуслуг появился сервис для подачи заявлений на развод, сообщает Минцифры России.

Обязательными условиями при разводе через Госуслуги являются взаимное согласие супругов и отсутствие несовершеннолетних детей.

Также нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале и электронную подпись. Ее можно получить онлайн при наличии загранпаспорта, выданного на 10 лет и устройства с функцией NFC.

Стоимость услуги составляет 650 рублей для каждого супруга. Рассмотрение заявки составляет около месяца, за это время пара может передумать. Для формальной регистрации расторжения брака и получения свидетельства хотя бы одному из супругов необходимо посетить ЗАГС или МФЦ.

В России в среднем более двух третей браков заканчиваются разводами. В 2021 году в стране было зарегистрировано 924 тысячи браков и 644 тысячи разводов.