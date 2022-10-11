На Госуслугах появилась возможность подать заявление на развод

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На портале Госуслуг появился сервис для подачи заявлений на развод, сообщает Минцифры России.

Обязательными условиями при разводе через Госуслуги являются взаимное согласие супругов и отсутствие несовершеннолетних детей.

Также нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале и электронную подпись. Ее можно получить онлайн при наличии загранпаспорта, выданного на 10 лет и устройства с функцией NFC.

Стоимость услуги составляет 650 рублей для каждого супруга. Рассмотрение заявки составляет около месяца, за это время пара может передумать. Для формальной регистрации расторжения брака и получения свидетельства хотя бы одному из супругов необходимо посетить ЗАГС или МФЦ.

В России в среднем более двух третей браков заканчиваются разводами. В 2021 году в стране было зарегистрировано 924 тысячи браков и 644 тысячи разводов.