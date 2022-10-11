Перейти к материалам

Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года

Источник: Букингемский дворец

Коронация нового британского монарха Карла III состоится 6 мая 2023 года. Об этом сообщает Букингемский дворец.

Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве, ее проведет архиепископ Кентерберийский.

Вместе с Карлом III его жена Камилла будет официально коронована как королева-консорт.

Карл III официально был объявлен королем 10 сентября, на следующий день после смерти своей матери, королевы Елизаветы II.

Карл III — новый король Великобритании