Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года

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Коронация нового британского монарха Карла III состоится 6 мая 2023 года. Об этом сообщает Букингемский дворец.

Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве, ее проведет архиепископ Кентерберийский.

Вместе с Карлом III его жена Камилла будет официально коронована как .

Карл III официально был объявлен королем 10 сентября, на следующий день после смерти своей матери, королевы Елизаветы II.