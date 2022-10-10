В России произошел сбой в работе Telegram

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Российские пользователи сообщили о сбоях в работе мессенджера Telegram утром 10 октября.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные детектора сбоев Brand Analytics по состоянию на 9:45 мск, 55% пользователей пожаловались на то, что Telegram не работает, 23% сослались на трудности с отправкой сообщений, 13% отметили проблемы с получением сообщений.