СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева. В ответ Бастрыкин поручил возбудить дело из-за «незаконного преследования»
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Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Соответствующая карточка появилась в базе разыскиваемых лиц на сайте украинского МВД. Согласно ей, Медведева разыскивают с 1 марта 2022 года. До 10 октября об этом известно не было.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинских чиновников в связи с «незаконным уголовным преследованием» Медведева.
«Очевидно, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону. В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения», — говорится в сообщении СК.
Помимо Медведева, СБУ добавила в список разыскиваемых лиц министра обороны России Сергея Шойгу, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, официального представителя министерства иностранных дел Марию Захарову, представителя Минобороны Игоря Конашенкова и других.
Всего в украинском розыске находятся около 700 высокопоставленных россиян. Глава СК поручил дать правовую оценку фактам «незаконного уголовного преследования» должностных лиц России.