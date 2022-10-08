На Крымском мосту произошел взрыв. Часть автомобильного моста обрушилась

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На Крымском мосту через Керченский пролив произошел взрыв. Местное издание Kerch.fm сообщает, что часть автомобильного моста обрушилась, в воду упали несколько пролетов дорожного полотна.

В пресс-службе «Крымской железной дороги» заявили, что в одном из составов загорелась цистерна с топливом.

В 6.05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются.

Движение по Крымскому мосту остановлено.

На Крымском мосту произошел взрыв Kerch.FM

Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков сообщил, что судоходные арки моста не повреждены. В пресс-службе Росморречфлота заявили, что судоходство в Керченском проливе не остановлено.

В проливе подготовили к запуску паромную переправу.