На Крымском мосту произошел взрыв. Часть автомобильного моста обрушилась
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На Крымском мосту через Керченский пролив произошел взрыв. Местное издание Kerch.fm сообщает, что часть автомобильного моста обрушилась, в воду упали несколько пролетов дорожного полотна.
В пресс-службе «Крымской железной дороги» заявили, что в одном из составов загорелась цистерна с топливом.
В 6.05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются.
Движение по Крымскому мосту остановлено.
Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков сообщил, что судоходные арки моста не повреждены. В пресс-службе Росморречфлота заявили, что судоходство в Керченском проливе не остановлено.
В проливе подготовили к запуску паромную переправу.