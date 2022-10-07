Водителя автомобиля Ксении Собчак, который устроил ДТП в Сочи, посадили на два года

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Адлерский районный суд Сочи приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении водителя Олега Цоя, который в октябре 2021 года перевозил журналистку Ксению Собчак и устроил ДТП со смертельным исходом.

Цоя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Суд на три года лишил Цоя права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Цой полностью признал свою вину, попросил прощения у потерпевших, а также заявил, что готов возместить ущерб.

ДТП произошло 9 октября 2021 года на дороге между Адлером и Красной Поляной. «Мерседес», в салоне которого находилась Ксения Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном». Пассажирка «Фольксвагена» погибла, еще два человека пострадали. Ксению Собчак допрашивали по делу о ДТП как свидетеля.

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