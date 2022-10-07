The Bell: все акционеры во главе с Alibaba отказались финансировать «Алиэкспресс Россия»

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После начала российского вторжения в Украину китайская Alibaba Group — главный акционер маркетплейса «Алиэкспресс Россия» — отказалась инвестировать в развитие проекта, сообщает The Bell ссылаясь на слова троих источников на рынке интернет-торговли, знакомых с ситуацией в компании.

По их данным, после решения Alibaba от инвестиций также отказались российские совладельцы — холдинг USM Алишера Усманова, VK и Российский фонд прямых инвестиций. Один из собеседников The Bell сказал, что основным триггером стал отказ Alibaba.

Компания «Алиэкспресс Россия» закрыла локальный маркетплейс, где продавались товары от российских продавцов, отказалась строить свою систему логистики и остановила все рекламные кампании.

В «Алиэкспресс Россия» сократили больше 50% офисных сотрудников, сказал один источник; другой утверждает, что под сокращение попали до 700 человек. До войны в компании работали около тысячи человек.

«Алиэкспресс Россия», VK, РФПИ и USM отказались от комментариев. Alibaba не ответила на запрос The Bell.

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