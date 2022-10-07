Президент США помиловал всех осужденных по федеральным законам за хранение марихуаны

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Президент США Джо Байден объявил о помиловании всех осужденных по федеральным законам за хранение марихуаны. Речь идет только о тех случаях, когда обвинение в хранении марихуаны не сопровождалось другими.

Байден отметил, что привлеченные к ответственности за хранение марихуаны могли быть ущемлены при устройстве на работу, при аренде или покупке жилья или при попытке получить образование.

«Слишком много жизней было перевернуто из-за нашего неправильного подхода к марихуане. Пришло время исправить эти ошибки», — цитирует Байдена Reuters.

Помилование, объявленное Байденом, затронет около 6,5 тысячи человек, которые с 1992 по 2021 годы были осуждены по единственному обвинению — в хранении марихуаны.

Президент США призвал губернаторов последовать его примеру и провести помилование осужденных за хранение марихуаны по законодательствам штатов.

Кроме того, Байден объявил, что следует в целом пересмотреть классификацию марихуаны как наркотика «Класса 1». К этому же классу, указал он, относятся героин и ЛСД.

Как отмечает Reuters, изменение классификации марихуаны на федеральном уровне позволит, в частности, компаниям, производящим ее для медицинских целей, что разрешено в ряде штатов, размещать свои акции на бирже и значительно упростит для них получение банковских займов.

Смягчение федеральной политики по отношению к марихуане было одним из пунктов кампании Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

Читайте также

«Войну с наркотиками» давно объявили проигранной. Но некоторые страны до сих пор не сдаются К чему приводит политика «нулевой терпимости» к наркотикам — объясняем на семи примерах

Читайте также

«Войну с наркотиками» давно объявили проигранной. Но некоторые страны до сих пор не сдаются К чему приводит политика «нулевой терпимости» к наркотикам — объясняем на семи примерах