Правительство России утвердило изменения в ПДД. Они регулируют правила использования электросамокатов

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В России внесены изменения в правила дорожного движения.

Как говорится на сайте правительства, электросамокаты получают особый статус — теперь они считаются «средствами индивидуальной мобильности». Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 километров в час, а масса транспорта, на котором разрешено ездить по тротуарам и велодорожкам, не должна превышать 35 килограммов.

Более тяжелым электросамокатам разрешено ездить по правому краю проезжей части. Делать это можно людям старше 14 лет и только там, где максимальная скорость движения ограничена 60 километрами в час, а также разрешено движение велосипедистов. Электротранспорт, двигающийся по дороге, должен иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

При совместном передвижении пешеходы получают приоритет, а для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователи электротранспорта обязаны спешиваться.

Для автомобилистов вводится полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. На дорогах появятся два новых знака — один обозначает зарядку для электромобилей, второй запрещает движение автобусов. Во втором случае разрешается движение школьных автобусов и автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта.

Согласно новым правилам, зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной — белыми.

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