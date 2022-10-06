В детском саду в Таиланде произошла стрельба. Погибли 22 ребенка и 12 взрослых

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В результате стрельбы в детском саду на северо-востоке Таиланда погибли 34 человека, 22 из которых — дети. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя местной полиции.

Таиландская газета Khaosod сообщает, что еще 12 человек получили ранения, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в провинции Нонгбуалампху. По данным СМИ, стрельбу в детском саду открыл бывший полицейский, которого уволили из-за наркотиков. Его мотивы неизвестны.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления на белом пикапе. По другой информации, после побега он покончил с собой. Также сообщается, что подозреваемый застрелил своих жену и детей.