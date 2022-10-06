Патриарх Кирилл призвал два дня молиться за здравие Путина в связи с его 70-летием

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил архиереев, духовенство и верующих вознести молитвы за здравие президента РФ Владимира Путина.

В сообщении, опубликованном на сайте Московского патриархата, говорится, что 7 октября — в день, когда Путину исполнится 70 лет, Кирилл призывает «вознести усердную домашнюю молитву о здравии Главы Государства Российского».

8 октября — в день праздника преподобного Сергия Радонежского — с благославления патриарха Московского и всея Руси в храмах также прозвучит «особое прошение о здравии президента России» и «возгласят многолетие» Владимиру Путину.