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Патриарх Кирилл призвал два дня молиться за здравие Путина в связи с его 70-летием

Источник: Московский патриархат

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил архиереев, духовенство и верующих вознести молитвы за здравие президента РФ Владимира Путина.

В сообщении, опубликованном на сайте Московского патриархата, говорится, что 7 октября — в день, когда Путину исполнится 70 лет, Кирилл призывает «вознести усердную домашнюю молитву о здравии Главы Государства Российского».

8 октября — в день праздника преподобного Сергия Радонежского — с благославления патриарха Московского и всея Руси в храмах также прозвучит «особое прошение о здравии президента России» и «возгласят многолетие» Владимиру Путину.

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