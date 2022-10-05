Власти Эстонии заявили, что российские власти увезли украинских беженцев с границы в неизвестном направлении. Волонтеры это опровергают

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Российские власти вывезли в неизвестном направлении украинских беженцев, скопившихся в очередях на юго-восточной границе Эстонии. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

«На границе ждало чуть больше тысячи человек, но сегодня их уже нет — их посадили в грузовики и увезли», — цитирует ERR заявление министра.

По словам Ляэнеметса, власти Эстонии задействовали беспилотники, чтобы проследить, не направляют ли беженцев в зеленую приграничную зону, как ранее поступали власти Беларуси на границах с Литвой и Латвией.

Глава псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, чьи волонтеры оказывают помощь беженцам на границе, заявил «Медузе», что слова эстонского министра «ни имеют никакого отношения к действительности и не подтверждаются ни одним свидетельством очевидца».

По данным политика, в начале недели на каждом из пяти пограничных пунктов в Псковской области были очереди в 300-500 человек и от 150 до 300 автомобилей. Время ожидания в очередях составляло семь суток. После того, как волонтеры запустили программу помощи, а ситуацию стали освещать СМИ, власти решили начать ускоренный пропуск пешеходов, потому что «выглядели в этом свете крайне скверно», рассказал Шлосберг.

«К середине вторника пешеходные очереди были почти полностью устранены, но при этом очереди автомобилей сохранились и составляют сейчас на некоторых КПП до 200 машин. Власти таким своеобразным способом смягчили „картинку“, но проблема очередей на границе как таковая не решена», — продолжил глава псковского «Яблока».

Сотни людей, стоящие в очередях, самоорганизовались, помогают друг другу. Все происходящее находится на постоянном общественном контроле. Никакой возможности в такой ситуации вывезти не только тысячу, но и десять человек на грузовиках в безвестном направлении невозможно.

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