Перейти к материалам

В харьковском селе Пески, освобожденном после российской оккупации, обнаружили пыточный подвал. Их находят почти каждый день

Источник: Національна поліція України

В селе Пески-Радьковские Харьковской области, освобожденном в ходе недавнего контрнаступления ВСУ, в одном из доме обнаружен подвал, оборудованный российскими военными для пыток пленных, сообщает национальная полиция Украины.

«На данный момент полиции точно известно о пытках людей в виде закапывания в землю заживо и применения противогаза с тлеющей тряпкой. Также в застенке найдены фаллоимитатор, коробка с вырванными зубными протезами, провода с веревками и записи допроса одного из мужчин, который там находился», — рассказал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, личности украинских солдат, подвергавшихся пыткам, уже установлены.

Національна поліція України
Обновлено. Журналисты Bild посетили Пески-Радьковские и поговорили с единственным сельским дантистом, 60-летним Сергеем. Он заявил, что коробка с зубными протезами, найденная в пыточном подвале, вероятно, была украдена российскими военными из его дома, а зубы из нее принадлежат его пациентам.

По данным Нацполиции Украины, после освобождения Харьковской области были обнаружены не менее десяти пыточных, в том числе в Балаклее, Изюме и Волчанске.

Что еще известно о пытках в Украине