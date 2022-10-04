КНДР запустила баллистическую ракету — она пролетела над Японией
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Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету — она пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. Об этом сообщает Associated Press.
По информации агентства, после запуска в Японии сработала система раннего оповещения J-alert: жителей северо-восточной части страны призывали спрятаться в убежищах на время испытаний, также были остановлены поезда.
Силы обороны Японии не пытались уничтожить ракету. Власти страны объяснили, что военные отслеживали траекторию полета и не прогнозировали, что она может нанести ущерб.
По оценкам Южной Кореи и Японии, ракета преодолела около четырех с половиной тысяч километров и упала в водах за пределами исключительной экономической зоны Японии. Министр обороны Ясукадзу Хамада заявил, что расчетная дальность полета ракеты является максимальной за всю историю испытаний Пхеньяна — этого хватит, чтобы поразить военные базы США, расположенные в Гуаме.
Это пятый запуск за последние несколько дней. Предыдущие четыре ракеты были малой дальности и упали в водах между Корейским полуостровом и Японией. Две из них упали в исключительной экономической зоне Японии.
BBC News пишет, что этот запуск может быть ответом Пхеньяна на совместные морские учения Вашингтона, Сеула и Токио. Аналогичная ситуация была в 2017 году — тогда в сторону Японии КНДР запустила две ракеты.