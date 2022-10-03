«Россияне опустошали банкоматы». Сеть Nosto в Финляндии перестала принимать карты UnionPay

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Сеть финских банкоматов Nosto с 3 октября перестала принимать карты платежной системы UnionPay. В заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится, что «россияне опустошали банкоматы» сети Nosto, особенно те, которые находятся на юго-востоке Финляндии — недалеко от границы с РФ.

Заложенных в эти банкоматы наличных, заявили в Nosto, иногда хватало лишь на несколько часов. «Суммы были настолько велики, что это не могли быть частные российские туристы, совершающие здесь покупки», — сообщили в компании.

В Nosto подчеркнули, что сеть их банкоматов предназначена для обеспечения наличными, в первую очередь, людей, которые постоянно живут в Финляндии, а не туристов.

С UnionPay сеть Nosto начала сотрудничать в июне 2020 года.

РИА Новости пишет, что карты UnionPay принимают в Финляндии еще в сети банкоматов Otto. Однако в опубликованном на сайте Otto перечне платежных систем, с которыми работает компания, этой системы нет.

Популярность в России китайской платежной система UnionPay значительно выросла после того, как Visa и Mastercard перестали работать с российскими банками из-за санкций.

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